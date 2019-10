Jorge Javier Vázquez: "Si la izquierda fuese inteligente, intentaría que yo estuviese en sus actos" Ecoteuve.es 17:39 - 16/10/2019 0 Comentarios

"Pero le pierde su proverbial y bochornosa superioridad moral", lamenta

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a atizar a la política en general y a los partidos de izquierda en particular, ante la proximidad de las elecciones que volverá a celebrar España el próximo 10 de diciembre, las cuartas en cuatro años.

En primer lugar, el presentador de Telecinco hace una reflexión sobre el uso despectivo de la palabra 'progre' recordando cuando su padre lo utilizaba en reuniones familiars. "En 40 años hemos avanzado muy poco. Se suspira con nostalgia por un pasado en el que imperaba un orden aburrido y una moral tan estricta como hipócrita".

Lea también: Jorge Javier Vázquez carga duramente contra Pablo Iglesias: "Se ha equivocado de profesión. La broma está durando demasiado"

A continuación, Jorge atiza a la izquierda en su blog de Lecturas sabiendo que él podría ser centro de atención de sus votantes debido a su gran popularidad.

"Si la izquierda fuera inteligente, digo yo que intentaría que uno de los presentadores más populares de este país estuviera en sus actos". Sin embargo, esto no sucede porque, según él, "le pierde su proverbial y bochornosa superioridad moral, y se maneja en la España actual con coordenadas antiguas y muy pasadas de moda".

El presentador de GH VIP 7 y Sálvame dice que cuando ha acudido alguna cita política, ha tenido que "lidiar" con "miradas conmiserativas, como si me estuvieran perdonando la vida y aceptando como mal menor que un presentador como yo estuviera allí".

"Buscan continuas justificaciones para saludarme con cierto decoro cuando se les tendría que caer la cara de vergüenza por no haber sido capaces de formar gobierno, concluye. "La izquierda sigue teniendo su punto clasista, la derecha no avanza y he visto a jóvenes suspirando por el régimen de Franco".