Isabel Pantoja se dejará entrevistar por Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya': ¿será en Cantora? Ecoteuve.es 15:14 - 16/10/2019 0 Comentarios

El cantante grabará un programa con la tonadillera y confirma otro con Kiko Rivera

Isabel Pantoja será invitada de Bertín Osborne. El cantante ha empezado a grabar las nuevas entregas de Mi casa es la tuya que emitirá Telecinco próximamente y ha confirmado que la tonadillera protagonizará una de ellas.

Bertín aprovecha así la buena relación que la cantante mantiene con Mediaset, con la que está ligada a un contrato de larga duración tras su fichaje como concursante de Supervivientes. Actualmente, Pantoja está inmersa en las grabaciones de Idol Kids, talent del que es juez.

La incógnita es si la entrevista se realizará desde la casa de Bertín, o por si el contrario, la artista abrirá las puertas de Cantora.

"Isabel va a venir al programa, pero aun no hay fecha", dice Osborne en una entrevista a la revista Diez Minutos. Asimismo, confirma que también ha hecho un programa con su hijo, Kiko Rivera.

Por otra parte, a Bertín le "encantaría" llevar a Arturo Pérez Reverte: "Sé que él no quiere porque no quiere hablar de su vida privada, y nosotros al final hablamos un poco de todo. Al final no lo hará y me da bastante pena no hacerlo porque me parecía un buen personaje".

Mi casa es la tuya regresó a Telecinco en septiembre con las entregas dedicadas a Ortega Cano y Miguel Ángel Revilla. Volverte a ver sustituyó al programa de entrevistas.