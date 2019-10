Miguel Frigenti explota contra Raquel Salazar en 'GH VIP': "Es vergonzoso que tengas los cojones de sentarte aquí" Ecoteuve.es 16/10/2019 - 12:35 0 Comentarios

El periodista echa en cara a la madre de Noemí que diga que "está todo vendido"

Raquel Salazar volvió a protagonizar un polémico momento durante la emisión del Límite 48 Horas de GH VIP 7 de este martes. La madre de Noemí Salazar se enzarzó con Miguel Frigenti después de que el tertuliano lanzara una crítica contra Alba Carrillo por la forma en la que la modelo estaba tratando a Pol y a Joao.

Tras acabar su discurso, Raquel cargó contra el colaborador del reality: "Yo viendo a este señor que opina tanto de todo, ¿por qué no te has dedicado a ser fiscal o perito? Porque de todo entiendes", le espetó la protagonista de los Gipsy Kings antes de que Frigenti le recordara que "soy periodista".

"No son todas las formas de ver las cosas como tú quieras. Es un punto de vista, como lo es el mío", insistió Salazar. "Yo estoy aquí para dar mi opinión. A mí no me gusta tu hija", replicó Frigenti, que se volvió a llevar un nuevo ataque por parte de la defensora de la concursante. "A mí tampoco me gustas tú ni él (Hugo Castejón) y no lo estoy diciendo todo el rato".

La conversación se fue volviendo cada vez más tensa y ambos acabaron elevando el tono: "Creo que en 'Gran Hermano' hay dos elementos que nunca fallan: uno, que es ser un mueble, como tu hija; y dos, que es ser un familiar reventado, como tú", criticó el comentarista al tiempo que Raquel decía que para ella, "ser mueble es algo bueno".

"Para mí eres un juguete y un pelota", le echó en cara Raquel mientras Jorge Javier intentaba continuar con el transcurso del programa. "A mí lo que me parece vergonzoso es que tú estés poniendo verde en Instagram a este concurso, diciendo que está todo el pescado vendido, y tengas los santos cojones de sentarte aquí, reventada", sentenció Frigenti llevándose una gran ovación por parte de sus compañeros y el público presente en el plató de Telecinco.