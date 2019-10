Enfado y espantada de un invitado de 'Espejo Público' con Susanna Griso: "Ya no es el momento de hablar de eso" Ecoteuve.es 16/10/2019 - 12:27 0 Comentarios

El exmagistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego se quejó de sus pocas intervenciones

Espejo Público arrancó este martes haciéndose eco de los altercados producidos en las calles de Barcelona como consecuencia de las protestas de miles de ciudadanos en protestar contra la la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes políticos independentistas.

Para comentar la decisión judicial, Susanna Griso contó con el exmagistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego. Sin embargo, la actualidad marcó el directo e hizo que el juez no pudiera intervenir hasta que la presentadora le pidió opinión sobre las manifestaciones.

"Le quiero preguntar al señor Prego. ¿Qué castigo penal va a tener todo esto? Es decir, alguien que intenta entrar en el aeropuerto, en la T1 de El Prat", preguntó Griso lo que desencadenó en una fuerte discusión y con el invitado quitándose el micrófono de forma abrupta.

Adolfo Prego: "Mire, vamos a ver. Yo estos temas no tienen nada que ver con la sentencia del Tribunal Supremo, que es la razón por la que yo fui invitado a este programa y he venido muy gustoso.

No he podido decir ni una sola palabra sobre el Tribunal Supremo y la sentencia, que es lo que yo podría explicar como exmagistrado del Tribunal Supremo, y estos temas de orden público son ajenos a mi profesión. Sobre esto, no tengo nada que opinar.

Susanna Griso: Bueno, pues opine sobre la sentencia, señor Prego.

Prego: No, no, es que ya ha pasado el tiempo. Lo he intentado y no he podido.

Griso: ¿Quién le dice a usted que ha pasado el tiempo? Porque aquí los tiempos no vienen tasados.

Prego: No voy a resucitar los temas que ya han pasado.

Griso: Deme su valoración sobre la sentencia.

Prego: No, ya no. Es que no es el momento. Griso: Bueno, pues gracias señor Prego.