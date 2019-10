¿Te comerías a tu mascota? El nuevo reality de Reino Unido para hacerte vegetariano a la fuerza Ecoteuve.es 16/10/2019 - 12:00 0 Comentarios

Una familia convive con un animal y tendrá que elegir entre cocinarlo o cambiar de dieta

'Meat the family', del canal británico Channel 4, se ha presentado en la feria de Cannes

La ciudad de Cannes acoge durante estos días el MIPCOM, el mayor mercado internacional de la televisión en el que las productoras y cadenas de todo el mundo exponen sus formatos más novedosos con el objetivo de que estos sean exportados más allá de sus fronteras. Y hasta ahora, uno de los que más ha llamado la atención ha sido el llamado Meat the family, que ha sido incluido en la lista Fresh TV que elabora cada año la consultora The Wit.

Meat the family es un sorprendente programa en el que sus participantes tendrán que decidir si se convierten en vegetarianos o matan a su propia mascota para comérsela. El programa pedirá a cuatro familias que comen carne que se lleven a casa al animal que más incluyen en su dieta.

En las entregas que ha emitido ya la cadena británica Channel, un cordero, un cerdo, un pollo y un ternero han sido los animales designados. Cada familia debe cuidar de ellos durante tres semanas y si al final se niegan a dejar de comer carne, el animal será sacrificado pidiéndoles que lo cocinen y se lo coman.

Los responsables de Meat the family han asegurado que el programa tiene como objetivo concienciar sobre el consumo de la carne y el impacto que esta tiene en el cambio climático. "Ya no es sexo o drogas. La carne se está convirtiendo en el próximo tabú", ha declarado Virginia Mouseler, CEO de The Wit, tal y como recoge AFP. "La pregunta que hacen es cómo puedes abrazar a tu perro mientras pones a otro animal en el horno", reflexiona.

Desde Channel 4 han asegurado que en cada programa, los espectadores podrán conocer cómo es la realidad del viaje que hacen los animales del campo hasta nuestros platos. "Desde el activismo ambiental hasta los rollos de salchichas veganas, el debate sobre comer carne y el bienestar animal es más prominente que nunca", han destacado responsables de la cadena.