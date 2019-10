Pedrerol estalla contra Quim Torra tras los altercados en Barcelona: "Los que dicen que van a salvar Cataluña la van a hundir" Ecoteuve.es 16/10/2019 - 10:52 0 Comentarios

El presentador de 'El Chiringuito' critica con dureza al Govern de la región

Josep Pedrerol se ha vuelto a pronunciar sobre la tensa situación en Cataluña tras conocerse la sentencia del procés. En los últimos días, miles de ciudadanos se han lanzado a las calles para protestar contra la condena a los líderes políticos en unas movilizaciones que han acabado en la noche de este martes con graves altercados en el centro de Barcelona.

El Chiringuito de Jugones arrancó su emisión con el presentador haciéndose eco de lo que estaba ocurriendo en la Ciudad Condal. Tras ver algunas imágenes en directo de las protestas, Pedrerol lanzó una dura crítica contra el ejecutivo autonómico de la región: "Cuando uno se encarga de agitar desde el gobierno catalán, al final pueden pasar estas cosas. Dejas de controlarlas, se te van de las manos... ¿Y ahora qué? Es muy llamativo que la Generalitat agite y los Mossos, que dependen de la Generalitat, tengan que evitar que se llegue a más", empezó criticando.

Acto seguido, Pedrerol se dirigió directamente al president del Govern, al que parafraseó con una de sus proclamas a la sociedad catalana: "Apreteu, apreteu, ¿eh Torra? Mira como aprietan los amigos de Torra. No me quiero meter en política porque me caliento", señaló el periodista, que aun así, siguió con su crítica.

"Hay que decir basta. Lo de las sonrisas fue una etapa pasada. Los violentos se han adueñado de las reivindicaciones. A estos no les importa nada, ni independencia ni historias, estos utilizan cualquier excusa para la violencia. Son expertos violentos", lamentó antes de volver a alabar el trabajo de los Mossos, la Policía y la Guardia Civil. "Estamos con vosotros", afirmó. "Esta es la imagen de Barcelona en el mundo. Pacíficos, pacíficos. Y sonrisas. En fin, los que dicen que van a salvar Cataluña la van a hundir", sentenció.

