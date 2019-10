Maestro Joao confiesa que un famoso cantante "abusó" de él cuando tenía solo 14 años Ecoteuve.es 16/10/2019 - 8:44 1 Comentario

El vidente, concursante de 'GH VIP', explica que esa persona murió "de forma trágica"

Maestro Joao no ha tenido una vida fácil. El vidente creció en una familia muy humilde en un barrio de chabolas y tuvo que dejar los estudios a los 13 años. Fue entonces cuando comenzó a trabajar y, según explicó, una vida de "excesos".

"Mi madre no se ha acostado hasta que yo he llegado, con frío en invierno Yo he tenido todos los excesos, yo era un exceso en sí, si se inventaba un exceso yo ya lo había probado Sí he tenido problemas con las drogas, yo he llegado a desayunar whisky Hacía actuaciones, cantaba, bailaba, tenía cierto éxito pero como dicen lo que se gana cantando, cantando se va Creo que quería olvidar todo y tener una vida que no era la mía, quería volar", explicó Maestro Joao durante la 'curva de la vida', una prueba a la que se someten los concursantes de GH VIP.

El episodio más duro se produjo a esa edad y lo contó este martes por primera vez, durante su conversación con Jorge Javier Vázquez en el reality de Telecinco.



"Viviendo en esa vida, había una persona que era un poco conocida que abusó de mí. Yo era un poco pequeño. Esa persona falleció. Se dedicaba a la canción. No voy a decir quién era porque sería feísimo. Esa persona falleció de forma trágica", dijo sobre ese episodio.

"Era un sitio oscuro. Me empujó y jamás se lo he contado a nadie. Yo llevaba un peto vaquero y una blusa abierto por encima", relató el vidente, que no dio más detalles.



Por otra parte, Maestro Joao habló de un gran amor que ha tenido y que ha ya muerto. "El amor me llegó de manos de una persona que falleció, fue mi gran amor Él me ayudó muchísimo, lo he amado 20 años de muerto, hasta que llegó a una persona que me ha pedido que no lo nombre Daría mi vida ahora mismo por ese hombre Tras una gala me dejó para siempre, era la feliz más grande, pero fue terrible porque yo le había hecho un daño enorme Me dijo que tanto me has ayudado has hecho que casi me quiera tirar por la ventana tantos días He querido morirme tantos días y Dios no me lo ha concedido Volvería con él, le daría mi vida Después de él no hay más Cuando una persona que no está en este medio se ve acusada, se ve criticada, acusado, se dijeron cosas que no eran verdad No me tenía y yo era el culpable de todo y eso tampoco me lo voy a permitir nunca Ni siquiera le pido a Dios que me perdone porque le hice tanto daño Qué me castigue el día que me vaya".