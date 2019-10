Errejón, ante Pablo Motos: "Maduro no es un dictador, en Venezuela se respetan algunas libertades" Ecoteuve.es 15/10/2019 - 23:45 0 Comentarios

"La oposición hace ruedas de prensa", recuerda el político sobre la situación en aquel país

"No me invitaron, no conozco la casa de Pablo Iglesias", responde en Antena 3

El líder de Más país acude a 'El Hormiguero' días después del paso de Santiago Abascal

Pablo Motos pidió tres diferencias entre Más país y Podemos y Errejón contestó con alguna dificultad, algo titubeante, en el arranque de su entrevista en El Hormiguero, solo unos días después del paso de Santiago Abascal.

"Nosotros vamos a votar a favor de un Gobierno de izquierdas", fue el principal valor de la formación. "A Pedro Sánchez no le conoces y con Iglesias no te hablas. ¿Qué garantías da eso al votante?"

Más país es una formación recién creada. "Lleváis tan poco tiempo que hay mucha gente que no la conoces: te puede salir un corrupto y de todo ", soltó Motos. Errejón hizo como que no escuchaba.

"Nada más empezar ha dimitido tu número dos por cometer los mismos errores que Iglesias", continuó Motos sin que Errejón entrara al trapo. "Contéstame a lo de Clara Serra", tuvo que insistir el presentador. "Respeto las críticas pero no voy a decir nada malo de ella". No fue la única vez que el modo de responder de Errejón le desesperó. "Das la vuelta a todo..."

La mayor parte de la entrevista giró en torno al programa económico de Más país, en concreto sobre las 32 horas laborales. "Hay que repartir mejor el trabajo que hay", apuntó el candidato, que no convenció a Motos. "Si a un empresario le dices que va a ganar un 20% menos, te lo fundes". Errejón también remarcó que quería empleos mejores, salarios más altos y mejor capacitación". "Eso lo queremos todo, es Alicia en el país de las maravillas", lanzó Motos.

El presentador preguntó por la legalización de la Marihuana. "No fumo porros. Los probé cuando era joven pero no me gusta fumar. Me molesta el tabaco". Otro de los asuntos fue la propuesta para promover el transporte en tren en la península en detrimento del avión. "Esto no le va a gustar a Pedro Sánchez, que le gusta mucho el Falcon", ironizó el conductor de El Hormiguero.

Más país también ha propuesto adelantar la edad legal para votar a los 16 años. "¿No será porque la gente joven os vota a vosotros y los mayores a los partidos que llamabais casta?", preguntó Motos.

Cuando más tajante se mostró Errejón fue al decir que no apoyaría a Sánchez si promueve un nuevo 155 en Cataluña. Además, aceptó la posibilidad del indulto para los políticos condenados por sedición.

Errejón: "No me invitaron, no conozco la casa de Pablo Iglesias"

Fue al final de la entrevista cuando Pablo Motos preguntó a Errejón si seguía pensando sobre Venezuela como hace años. El candidato comentó que había evolucionado. "Venezuela está en una situación desastrosa y yo no quiero eso para España", dijo. "¿Nicolás maduro es un dictador?", preguntó Motos. "No. Me parece que Venezuela es un desastre pero algunas libertades sí se respetan. Por ejemplo, la oposición da ruedas de prensa".

La última pregunta fue para Pablo Iglesias. "¿Te llegaste a bañar en la piscina de Iglesias?", se interesó el presentador, en una de las pocas notas de humor de la charla. "No me invitaron, no conozco la casa".