El supuesto amante del Maestro Joao da la cara: "Quiero que seamos novios cuando salga de 'GH VIP 7" Ecoteuve.es 15/10/2019 - 14:18

'Mujeres y hombres' saca a la luz el casting que hizo Alberto para ser pretendiente

El pasado viernes, Amor Romeira desveló en su cuenta personal de Instagram la identidad del supuesto amante del Maestro Joao. Se trata de Alberto, un joven de Jaén que en los últimos meses ha entrado a formar parte del entorno más cercano del concursante de GH VIP 7. Ahora, Mujeres y hombres y viceversa ha sacado a la luz el casting que hizo el chico hace unos meses para ser pretendiente del programa.

"Me considero una persona atractiva, amable y me gusta mucho ser juguetón", aseguró Alberto antes de desvelar que se dedicaba a la agricultura. La cosa no quedó ahí y el joven entró en directo por teléfono en el espacio que presenta Toñi Moreno para aclarar qué tipo de relación mantiene con el vidente.

"Tenemos una amistad muy bonita, esto es lo que puedo decir. No voy a entrar en detalles de si estoy o no enamorado de él, pero le voy a esperar fuera. Es una persona encantadora, que me trata muy bien y yo le quiero muchísimo", empezó diciendo antes de confesar que se alegró de la ruptura de Joao con Pol.

"Me hace ilusión que hable de mí. Tiene que aclarar las cosas fuera, pero a mí me gustaría que se me declarase y fuese mi novio", terminó reconociendo. "Quiero que sepa que le voy a esperar. Está haciendo un gran concurso y le mando un beso muy grande", concluyó el chico, que no quiso confirmar si va a dar el salto a la televisión o seguirá en el anonimato.

Joao vuelve con Pol y rompe con él en cuestión de horas

Este lunes, recogíamos la reconciliación que Maestro Joao y Pol vivieron dentro de la casa de GH VIP. "Nos ponemos en el punto de partida", anunció el vidente confirmando que retomaba su romance con el luchador. Sin embargo, la tranquilidad duró sólo unas horas y pocos minutos después de la medianoche, una nueva ruptura volvía a sacudir Guadalix.

Todo comenzó cuando Pol confesó a Joao que no podía seguir su relación sabiendo que le había sido infiel. "En la universidad no te han enseñado relaciones, solo a hacer gimnasia... Ya has tenido tiempo para pensar si podías superar lo de este señor", se atrevió a reprocharle al catalán.

"Se ha acabado, punto y final. No se le olvida... No quiero ni que me busque ni yo buscarle. Él no olvida al hombre con el que yo le engañé y yo tampoco le olvido... Yo ya no sacrifico ni la barra de chocolate. A tomar por culo", sentenció el vidente, que días atrás había reconocido su interés en romper definitivamente con Pol para iniciar un nuevo noviazgo con el chico con el que le había sido infiel.