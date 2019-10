Inesperada confesión de Jorge Javier Vázquez en directo: "He vuelto a Grindr" Ecoteuve.es 14:30 - 15/10/2019 0 Comentarios

El presentador afirmó en 'Sálvame' que ha vuelto a abrirse su perfil en la app gay para ligar

Pese a que Jorge Javier tuvo que desmentir en directo una información en la que se aseguraba que el presentador tenía que volver a pasar por el quirófano para tras sufrir un revés en su recuperación del ictus que sufrió, el presentador sacó su vis más cómica con un divertido chascarrillo.

El catalán aprovechó que los colaboradores de Sálvame estaban debatiendo sobre las relaciones de amor, y en concreto de Estela y Kiko Jiménez, para confesar de que había vuelto a abrirse su perfil de Grindr, la app gay para ligar.

"Yo, que estamos hablando de todos estos líos, tengo que decir que he vuelto a Grindr", dijo refiriéndose a Alberto, el director del programa de este lunes. "Bueno, lo quiero decir", añadió un enigmático Jorge Javier.

Después, el presentador de Telecinco desató las risas de sus compañeros al decir que "precisamente lo he dicho porque lo he puesto aquí hace un momento y no está mal".