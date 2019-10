La mujer agredida por un independentista habla con Susanna Griso: "Tengo derecho a sacar la bandera de España" Ecoteuve.es 15/10/2019 - 14:03 0 Comentarios

María Grima dice que no provocó a los manifestantes y la presentadora condena los hechos

La jornada de este lunes estuvo marcada por la sentencia del procés, que condena a los líderes del independentismo a penas de entre 9 y 13 años por sedición, y por las posteriores protestas realizadas en distintos puntos de Cataluña.

Una de las imágenes más polémicas fue la brutal agresión de un independentista a una señora que llevaba la bandera de España. "Ole, ole, ole. Estás pisando suelo español", decía la mujer. El manifestante le quitó la bandera y, después, la tiró al suelo tras un golpe en el cuello.

La mujer en cuestión se llama María Grima y este martes ha hablado con Susanna Griso para explicar lo ocurrido. "Estoy nerviosa", ha empezado a decir añadiendo que tuvo que ir "dos veces a urgencias". "Esto no me lo esperaba, yo no pensé que por sacar mi bandera hubiera tenido tal agresión", ha dicho.

La presentadora de Espejo Público ha denunciado la agresión: "La verdad es que la agresión duele, ¿eh? La estoy viendo en bucle y ayer ya nos dejó muy sorprendidos y es algo que tenemos que condenar porque la respuesta de este sujeto es sumamente violenta".

"Por la noche me dolía todo el cuerpo", ha añadido después la señora que, ha argumentado que ella estaba en la parada de autobús y que ella "no estaba ni insultando ni metiéndome con nadie". "Tengo derecho a sacar la bandera de España". La mujer ya ha denunciado los hechos.