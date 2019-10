La razón por la que una comensal de 'First Dates' "admira" a Hitler: "He visto todos sus documentales" Ecoteuve.es 15/10/2019 - 11:58 0 Comentarios

Aurora alaba al líder del régimen nazi por "cómo ha manipulado la mente a las personas"

La cita entre Aurora y Raúl fue diferente a todas las demás. Los dos solteros acudieron a First Dates en busca de alguien "maduro". Por ejemplo, esta italiana afincada en Murcia quería que apareciera un hombre mayor que ella -tiene 22 años- que le enamorara por su "inteligencia y cultura".

"Me gusta ser el centro de atención, así que si estoy cenando fuera y hay muchos chicos me gusta llamar la atención", se describió esta psicóloga experta en sexología: "El mundo de la sexualidad y los mecanismos de persuasión me encantan".

Lea también: El desliz de Pablo Motos en 'El hormiguero' por el que tuvo que pedir perdón: "Lo siento muchísimo"

Raúl, su acompañante en el programa de Carlos Sobera, afirmó que se llevaba mejor con "la gente de fuera" porque "en España el tema de la cultura se ve como de gente mayor. Aquí parece que tenga que ser monótomo y aburrido".

La cena fue bien e, incluso, coincidieron en ideologías políticas. "Yo soy más de derechas", dijo él. La anécdota vino después cuando Aurora confesó que Hitler era el personaje histórico que más "admiraba". "Pero no por lo que ha hecho, sino por cómo ha manipulado la mente a las personas".

Raúl, lejos de asombrarse, compartió con ella que se "había visto todos los documentales" que giran en torno a la figura del líder del régimen nazi. "Pues yo también", espetó ella. Pese a que lo pasaron "muy bien", Aurora no quiso tener otra cita con él "porque físicamente no es mi prototipo".