Carolina Yuste descoloca a Broncano al responder a su pregunta del sexo: "El succionador de clítoris es una maravilla"

El presentador de 'La resistencia' bromeó después: "Es la heroína del coño"

Carolina Yuste no tuvo ningún tipo de pudor al responder de forma sincera a la ya famosa pregunta sobre sexo de David Broncano en La resistencia. La actriz, ganadora de un Goya por Carmen y Lola, acudió al programa de Movistar+ para promocionar su obra de teatro Freaks.

Tras desvelar que tiene 3.800 euros en el banco, el cómico le planteó la cuestión: "¿Relaciones sexuales en el último mes? ¿Quieres entrar en ese tema?". Y vaya que si entró. "Conmigo misma... Es que yo he descubierto que el succionador de clítoris es una maravilla", respondió Carolina.

"¿En serio?", espetó sorprendido Broncano que quiso saber más sobre el juguete sexual de moda. "He oído hablar mucho de esto últimamente, pero todavía me ha hecho una review en sus propias carnes". "No es broma. Eso es una barbaridad", dijo ella.

Carolina Yuste, sobre el succionador de clítoris: "Es una barbaridad"

Después, el presentador le preguntó por las "sensaciones" a lo que Yuste afirmó que "el primer día me dio un ataque de risa, de decir esto es otra movida". "No lo puede haber creado Dios", añadió Broncano que describió el succionador como "una sanguijuela para que se adapte bien".

"No te lo diría solo yo, es voz populi, es maravilloso. La gente está dejando de hacer muchas cosas", bromeó Carolina a lo que Broncano puso la puntilla comparándolo con la heroína: "Sería la leche que llevara al colapso del Estado, al estar toda la población femenina sin hacer otra cosa. Como la heroína, que la gente que la ha tomado dice que te quedas muy a gusto y que no quieres hacer otra cosa. Es la heroína del coño".