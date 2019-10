El inesperado 'zasca' de Laura Escanes a Risto Mejide en 'Got Talent': "Vete a la mierda" Ecoteuve.es 15/10/2019 - 10:49 0 Comentarios

La influencer, pareja del catalán, rechaza la propuesta del juez de Telecinco

Risto Mejide volvió a convertirse en protagonista de Got Talent en la quinta gala de audiciones de la quinta edición del programa en Telecinco. Todo sucedió durante la actuación de Oculus, un joven tinerfeño de 18 años, que se subió al escenario para intentar sorprender a los jueces con un truco de magia.

El canario comenzó su actuación pidiéndoles ayuda a estos para la ejecución del show: "Necesito que alguno de vosotros cuatro llame a un familiar para hacer el juego", aseguró Oculus antes de que Dani Martínez intentara contactar sin éxito con su amigo y compañero Florentino Fernández.

Enseguida, Risto Mejide se dispuso a llamar a su mujer, la influencer Laura Escanes: "Yo tengo a alguien muy cercano, y muy cerca, que puede hacerlo. Yo llamo a ver si me coge porque...", aseguró en un momento en el que nadie sabía que la modelo se encontraba presente en el plató de Telecinco.

Escanes conocía las intenciones del publicista y rechazó la llamada para dejarle un mensaje: "La persona me ha escrito un Whatsapp y me ha dicho 'vete a la mierda", desvelaba el presentador ante las carcajadas de sus compañeros por el 'zasca' que acababa de recibir. "Espera, ¿tu mujer te ha dicho vete a la mierda?", preguntó sorprendida Edurne mientras el catalán asentía entre risas.

Finalmente, fue Paz Padilla la que logró hablar con su madre para que culminar el show del mago, que se llevó tres de los cuatro 'síes' del jurado. "Hemos hecho varios intentos, por lo que era más complicado para ti. Yo he perdido a una mujer, pero has fallado a la hora de venderlo porque tienes un gran número y no has sabido transmitirlo. Por eso para mí es un no", aseguró Risto Mejide.