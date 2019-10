Enfado de Jorge Javier Vázquez con un compañero tras filtrarse un problema en la revisión de su ictus: "Espero no cruzarme más contigo" Ecoteuve.es 15/10/2019 - 10:20 1 Comentario

Jorge Javier Vázquez interrumpió este lunes el transcurso de Sálvame para aclarar algo a la audiencia de su programa. El presentador quiso comentar ante las cámaras de Telecinco una noticia publicada ese mismo día que le había molestado porque se aseguraba que iba a tener que pasar de nuevo por quirófano tras sufrir un revés en el proceso de recuperación del ictus que sufrió el pasado mes de marzo.

El catalán empezó diciendo que aún no quería comunicar nada porque estaba esperando a tener "alguna certeza". Según ha desvelado, el pasado 10 de septiembre se sometió a una prueba rutinaria que no dio los resultados que se preveían: "De los dos stent que tengo, hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%", aseguró.

Por tanto, aunque cabe la posibilidad de tener que volver a someterse a una nueva intervención, aun no hay nada seguro, ya que tiene que hacerse otra prueba médica antes. Jorge Javier ha declarado que esta prueba no se la harán hasta dentro de más de un mes, lo cual deja entrever que, de momento, se trata de algo poco urgente.

El gran enfado de Jorge Javier con Saúl Ortiz

El presentador de Telecinco ha afirmado que esta información la conocía muy poca gente, entre ellos Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset "porque considero que debe estar al tanto de mi estado de salud". Sin embargo, su sorpresa llegó cuando, hace unos días, se encontró a un grupo de fotógrafos a la salida de su casa.

"Hoy leo en la página que dirige una persona que yo creía que era compañero, Saúl Ortíz, que me ha escrito para que nombrase su página, para que contrastase informaciones y que lo conozco desde hace mucho tiempo. Teníamos muy buena relación pero hoy leo 'Jorge Javier Vázquez tendrá que volver a operarse tras sufrir un ictus...", ha lamentando. "Es mentira", ha dicho con rotundidad. "Todavía no sé si me tengo que operar", ha añadido.

Finalmente, ha querido mandar un mensaje al periodista que publicó esta información: "Saúl, me has llamado muchas veces para idioteces, espero no volver a cruzarme nunca más en mi vida contigo. Nunca más espero volver a tener que dirigirte la palabra. Vamos, que no te la voy a dirigir nunca. Jamás. Y desde luego, por mi parte, voy a tomar las medidas legales. Voy a intentar asesorarme y, si esto es demandable, lo voy a hacer", ha concluido.