Buenafuente, tras la sentencia del 'procés': "Es un día oscuro para este país; estamos ante el fracaso de la política" Ecoteuve.es 15/10/2019 - 8:48 0 Comentarios

"Los políticos nos están empujando a trincheras en las que no queremos estar", dice el comunicador

Andreu Buenafuente arrancó su programa Late Motiv de este lunes, 14 de octubre, con un monólogo en el que comentó la sentencia del 'procés', con penas de 9 a 13 años para los políticos juzgados.

Después de hablar de la exhumación de Franco o del accidente del paracaidista que chocó contra una farola durante el desfile del 12O, el presentador dio su opinión sobre la sentencia:



"Siento que hoy ha sido un día oscuro para este país. Estamos ante el fracaso de la política, la política entendida como un servicio público que debe atender todas las sensibilidades. Todas son todas. Yo pienso en la política en mayúsculas y no en la que se está llevando ahora de hablar para sus convencidos con el único afán de fomentar la brecha que nos separa. No me gusta. Veo más odio que diálogo.



Y todo esto empezó hace tiempo, parece que nadie quiere abordar uno de los fondos de la cuestión. Y es que vende más el incendio actual que aquel bosque descuidado y sucio del que se partió. En plena crisis, no se supo encauzar el sentimiento de cientos de miles de catalanes que en 2012 pedían un referéndum. No se puso el asunto con franqueza encima de la mesa del estado español y todo el mundo comenzó a cometer errores. Por todas partes. Se saltaron leyes, se reprimió con crudeza una votación simbólica, se instrumentalizo de forma partidista el parlament de Cataluña, se encarceló preventivamente durante dos años, se abrió un juicio...

Todo se bloqueó y los jueces sustituyeron a los políticos. Y ahí andamos, en un bloqueo muy grande. Estamos en la desconfianza, en el miedo... Somos una sociedad peor que la de 2012. No importa la ideología con la que comulgues, importa solucionar los problemas. Yo respeto todas las ideologías. Pero somos peores porque no sabemos solucionar nuestros problemas.

Yo soy sólo un cómico catalán que está en Madrid muy agradecido y hoy he hablado con un montón de gente preocupada. Y la mayoría de ellos no son independentistas. Creo que es gente preocupada por que los políticos, con su inacción y sus errores, nos están empujando a trincheras en las que no queremos estar".