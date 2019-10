Maestro Joao y Pol vuelven a ser novios en 'GH VIP 7': "Nos ponemos en el punto de partida" Ecoteuve.es 14/10/2019 - 16:05 0 Comentarios

El vidente y el luchador retoman su relación dentro de la casa del reality

Este fin de semana, Maestro Joao tomaba la rotunda decisión de romper de forma definitiva su relación amorosa con Pol. El vidente explicaba que sentía que debía poner punto y final a este noviazgo para intentar iniciar un nuevo romance con el famoso joven de Jaén que le espera fuera de GH VIP 7.

Ahora, tan solo unas horas después, la situación ha dado un giro de 180 grados. Este mediodía, Pol le ha confesado a Joao que se ha quedado destrozado al saber que no quería nada más con él. "Me quede petrificado, no sabía qué hacer, estuve dos horas andando por el jardín y me metí en el jacuzzi con pijama", ha asegurado.

Joao, al oír las palabras del luchador, se ha llevado las manos a la cabeza y, tras meditarlo, le ha acabado ofreciendo la posibilidad de empezar de cero: "Si tú quieres yo me pongo en el punto de partida, pero necesito por favor, que rompas todo eso y tires para delante", aseguró el vidente.

Maestro Joao le ha vuelto a echar cara al asunto y le ha puesto como condición que vuelva a ser él y le vuelva a robar el corazón: "Yo estoy aquí, si quieres ir a por ello, ves a por ello. No hace falta que hagas números de circo, pero tienes que ser Pol, el que tú eres", señaló.

"Si tú quieres que lo intentemos, yo lo intento", ha dicho Joao en una propuesta que Pol ha aceptado. Acto seguido, ambos se han fundido en un largo abrazo siendo pillados por Antonio David. "¿Volvéis a ser matrimonio?", preguntó el exguardia civil antes de que ambos lo confirmaran.