La aparatosa caída en directo de un cámara de La Sexta por "culpa" de su reportero: "¡Uy, uy, uy, uy!"

Quique Morales, periodista de 'Liarla Pardo', asumió la responsabilidad del traspiés

Un equipo de Liarla Pardo se desplazó este domingo hasta Aranjuez para hablar con el grupo de manifestantes que han llegado a Madrid procedentes de Rota en una marcha de protesta para pedir que se dignifiquen las pensiones. Allí, Quique Morales entrevistó a varias personas para conocer en directo su testimonio.

El reportero se agachó en un momento dado para hablar con Antonio, "el más joven del grupo", y el cámara que lo acompañaba también se puso de cuclillas para obtener un mejor plano del señor. Acto seguido, la imagen comenzó a tambalearse al tiempo que el periodista exclamaba "¡Uy, uy, uy, uy, uy!" al ver cómo el operador se caía al suelo al intentar levantarse.

"No pasa nada, no pasa nada", explicaba rápidamente Morales. "Estamos bien, ¿eh? Todo está bien, no hay ningún problema. Javi está bien", afirmó antes de aclarar qué había pasado: "Fue culpa mía, porque quería enseñaros los pies de esta mujer", dijo entre risas el reportero, que quería compartir las secuelas de una pensionista tras su dura caminata hasta Madrid.