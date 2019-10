Ares Teixidó se enzarza con Kiko por "vender a Estela" en 'GH VIP 7': "Gilipollas te lo llamas tú" Ecoteuve.es 14/10/2019 - 11:14 1 Comentario

El concursante se enfrenta a la colaboradora en el debate del reality

Kiko Jiménez resultó expulsado el pasado jueves de GH VIP 7 tras acaparar todas las miradas del reality por su estrecha relación con Estela Grande. Una vez en plató, el concursante pasó la pelota del montaje a su compañera y Diego Matamoros insinuando que la modelo podía haberlo utilizado para que su marido se hiciera una torunée por los platós de Telecinco.

Ares Teixidó fue una de las más críticas en el debate de este domingo con Kiko y no dudó en reprocharle su actitud. "¿Tú te crees que somos gilipollas?", preguntó la tertuliana. "Veinte minutos después de salir de esta casa la dejaste vendida. Eso no es un amigo", le recriminó.

Lea también: Sofía explota contra Kiko por lo que dijo de Estela en GH VIP 7: "¡Vete a tomar por culo!"

"¡Gilipollas te lo llamas tú solita!", replicó enfadado Kiko, que defiende que le sorprendió "el panorama" que había fuera de la casa. Kiko intentó entonces desacreditar a Ares afirmando que ella "no estaba en la gala" y no podía "hablar con conocimiento de causa". "La despedida que hiciste, fue una despedida de mierda. Eso no se hace, tío", insistió Teixidó al tiempo que Kiko se ponía de pie para encararse con ella. "Te has puesto como un machito aquí de pie", le criticó entonces Ylenia.