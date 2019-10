Ana Pastor pone en un aprieto a Íñigo Errejón con su hemeroteca: "Y lo seguía negando..." Ecoteuve.es 14/10/2019 - 11:13 0 Comentarios

El líder de Más País responde sobre sus reiteradas negativas a su salto nacional

"A los dirigentes políticos no se les puede pedir que piensen siempre lo mismo", contesta

Íñigo Errejón acudió este domingo a El objetivo de Ana Pastor. El líder de Más País respondió primero a las preguntas de la periodista de La Sexta y, a continuación, se enfrentó a las cuestiones planteadas por un grupo de ciudadanos que estaban en el plató.

Pastor puso en aprietos al político al recuperar en su hemeroteca las reiteradas ocasiones en las que él negó que se fuera a presentar a unas hipotéticas nuevas elecciones. "Ninguna hipotética plataforma. Nosotros estamos centrados en trabajar en Madrid y lo vamos a hacer hasta el final", dijo el 24 de junio en Al rojo vivo.

El mismo discurso utilizó en La Sexta Noche el 6 de julio- "No, pero la razón por la que está sonando es porque estamos en negociaciones", afirmó- y el 11 de septiembre, en Al rojo vivo: "No está en nuestro planes. Nosotros no estamos en eso. Estamos en hacer nuestro trabajo en Madrid, que es hacerle oposición a una coalición de las derechas que, otra vez, está atravesada por la corrupción".

Finalmente, Errejón se confirmó como candidato a las elecciones del 10N el 25 de septiembre después de ser ratificado como dirigente en una asamblea de cargos y bautizando su nueva marca como Más país.

"Ni una, ni dos, ni tres. Ni antes de verano. Incluso su último 'no' era en septiembre en Al rojo vivo. Y lo seguía negando", espetó la periodista invitando a que Errejón diera explicaciones. "Creo que a los dirigentes políticos no se les puede pedir que piensen siempre lo mismo, sino que lo que piensen tenga coherencia con cómo está la realidad de su país", respondió él.

Errejón se enfrenta a la hemerotca sobre su negativa a dar el salto nacional

Pastor, poco satisfecha, le repregunto: "Pero, ¿tiene coherencia decir que usted va a trabajar por los madrileños y luego abandonar a quienes le han votado?". "Yo hice mi trabajo y esperé que otros lo hicieran. Sé que muchas veces se utilizó la posibilidad de que nosotros concurriésemos a las elecciones como una especie de objeto para asustarse entre unos y otros los que estaban negociando para el Gobierno", contestó.

"Y fuimos muy responsables. No nos usen. No se preocupen por nosotros. Si ustedes hacen su trabajo, aquí no tiene por qué haber elecciones".

"Desde Madrid dimos un paso adelante para contribuir a que lo que estamos viviendo en la Comunidad y en el ayuntamiento no se convierte en una realidad en el Gobierno nacional. Para las tres derechas la repetición electoral es un regalo", zanjó Errejón.