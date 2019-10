Sofía explota contra Kiko por lo que dijo de Estela en 'GH VIP 7': "¡Vete a tomar por culo!" Ecoteuve.es 14/10/2019 - 10:59 4 Comentarios

La navarra reprocha al andaluz un comentario sobre sus intereses con la modelo

Kiko Jiménez y Sofía Suescun se volvieron a ver las caras este domingo en el debate de GH VIP 7, tres días después de que el andaluz resultara expulsado del reality al perder la batalla frente al Maestro Joao. El concursante ha tenido que afrontar en su vuelta a la realidad la relación especial que ha mantenido con Estela Grande dentro de la casa.

Tras el mensaje de apoyo que Diego Matamoros envió a su mujer, Jordi González recordó el que había recibido Kiko hacía unas semanas de parte de su madre y que le había "descuadrado". Sofía aprovechó la ocasión para reprocharle a Kiko que no cambiara su actitud tras la pista que le había dado su progenitora: "Eso fue un momento para darte cuenta de que las cosas no estaban tan bien fuera y podías haber dado un giro a tu concurso y darte cuenta de que lo estabas haciendo mal", afirmó.

Lea también: Tremendo susto en GH VIP con la caída de una cámara: "¡Casi os la coméis!"

Kiko aseguró entonces que, sea como fuere, "no hubiera cambiado nada", lo que hizo enfadar aun más a Suescun. "Sabes perfectamente que la actitud que has tenido con Estela ha traspasado límites y me ha molestado. ¿Estás diciendo que si vuelves a entrar, volverás a tener la misma actitud con ella?", preguntó en alusión a una posible repesca.

Kiko dijo que sí y Sofía le respondió con un contundente: "¡Pues vete a tomar por culo!". "La próxima vez que alguien me pregunte, responderé que soy soltero", replicó Kiko enfadado. "Tú mismo te desenmascaras. Tu objetivo es volver con la repesca", le recriminó Ares Teixidó, con la que poco antes había tenido una dura discusión.

El enfado fugaz de Sofía: acabó besando a Kiko

Una vez más, el enfado de Sofía duró muy poco y terminó la gala reconciliándose con Kiko. Jordi González intentó intermediar al ver al andaluz algo decaído: "Tengo derecho a dar mi opinión sin que nadie me pise, sin que se muestre faltas de respeto", defendió Jiménez, que afirmó que "entendía que Sofía actuara así".

Kiko dejó caer entonces que si tanto le dolía a Sofía su trato con Estela, en caso de entrar, "lo cortaría un poco". "Parece que va reculando", destacó Sofía al tiempo que Kiko argumentaba que le había puesto en "una tesitura muy complicada". Finalmente, acabaron los dos besándose en el centro del plató.