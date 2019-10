Emma García estalla contra Bárbara Royo por el crimen de El Ejido: "Me niego a entrar en este debate de mierda" Ecoteuve.es 10:07 - 14/10/2019 0 Comentarios

La presentadora de 'Viva la vida' explota en directo contra su colaboradora

En el plató de Viva la vida se estaba debatiendo sobre la inoperancia de la justicia con el caso del niño asesinado en El Ejido. Entre los colaboradores estaba Bárbara Royo, quien aseguró que la justicia no trata igual las denuncias si vienen de un hombre que si las interpone una mujer.

Emma García, la conductora del programa, no dudó en expresar que ese no era el tema sobre el versaba la charla. No obstante, Royo siguió su discurso: "¿De dónde viene la inoperancia de las instituciones que tan bien funcionan cuando se trata de quitar la custodia a los padres o de meter en prisión a los padres?".

Emma García contra el discurso de Bárbara Royo

"Habría que plantearse si tanta pancarta, si tanta manifestación, si tanta presión a la justicia está haciendo que en casos en los que la justicia tiene que operar contra las mujeres esté tardando en operar más de la cuenta", prosiguió la abogada. Ante estas palabras, la presentadora no dudó en mostrarle su disconformidad: "Me niego a pensar que las mujeres que han luchado por esto tengan la culpa de esta historia".

Sin embargo, Bárbara hizo caso omiso a Emma y siguió argumentando su opinión: "¿Cuándo hay inoperancia en el caso de que una mujer denuncie que su marido está maltratando a su hijo? Nunca. Y este hombre lo ha dicho por activa y por pasiva". Fue en ese momento cuando la conductora del programa se enfadó: "Me niego a entrar en este debate que es una mierda debate, con la muerte de un niño ahí".