Aluvión de críticas a 'Viva la vida' por su 'particular' celebración del Día de la Hispanidad

El programa vespertino homenajeó a los legionarios a través de sus colaboradores

Con motivo del 12 de octubre, Viva la viva aprovechó el programa y rindió homenaje al Día de la Hispanidad. Nada más comenzar el programa y antes de poder ver a Emma García, el espacio emitió las imágenes en las que un paracaidista se enganchó en una farola cuando trataba de aterrizar durante la celebración.

Él es Luis Fernando Pozo y es miembro de la Brigada Paracaidista. La conductora del programa no dudó en calificar el hecho cómo "la anécdota del día" y añadió "que "son cosas que pasan". No obstante, no todo quedó ahí ya que el espacio tenia una sorpresa preparada: los colaboradores vestidos de legionarios en las inmediaciones de Mediaset.

Las redes sociales se vuelcan contra Viva la vida

"Ahí los tienen", con estas palabras la presentadora de 'Viva las vida' daba paso a los tertulianos que le acompañarían durante la tarde. Junto a ellos había una cabra que no quería acceder al plató dado el ruido, las luces y todo el ajetreo que hay en él. Sin embargo, con ayuda de los colaboradores el animal entró.

Estos hechos no gustaron a los espectadores que rápidamente manifestaron su desacuerdo con lo que estaban haciendo a través de las redes sociales. "Menudo bochorno", "¿Es necesario que se exponga una cabra a esa situación?" o "Que poca vergüenza tenéis y que falta de respeto", son algunos de los comentarios.