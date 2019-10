Sofía Suescun se sincera sobre su relación con Kiko Jiménez: "No me apetece hacer el amor con él. Se me quitan las ganas" Ecoteuve.es 13/10/2019 - 11:16 4 Comentarios

La de Pamplona se sentó en 'Sábado Deluxe' tras la expulsión del extronista

Sofía Suescun acudió a Sábado Deluxe para manifestarse acerca del paso de Kiko Jiménez por GH VIP 7 y para contar en qué punto se encuentra su relación con él. La ganadora de GH 16 no tiene clara la decisión que va a tomar y aseguró que en estos momentos están un poco distantes.

Asimismo, la ganadora de Supervivientes 2018 declaró que no tiene ganas de mantener relaciones sexuales con el extronista por todo lo acontecido en la casa: "No me apetece hacer el amor con Kiko" y añadió que es "porque recuerdo todo lo que ha hecho dentro y se me quitan las ganas".

Los consejos de Maite Galdeano a su Sofía

Además, la de Pamplona relató las explicaciones que Kiko Jiménez le había hecho acerca de su relación con Estela: "Él no siente que haya tenido ese tonteo que todos veíamos desde fuera. Kiko tenía miedo por lo que pudiera estar pasando fuera o novias que le pudieran salir".

Maite Galdeano, madre de Sofía, también se encontraba en el plató y no dudó en expresar su decepción con Kiko Jiménez y le aconsejó que es lo que le conviene: "Lo que necesitas es un juez o un notario no estos desgarramantas que tienes como novios" y añadió que con Kiko tiene que "hacer lo que le dé la gana pero él no será el último hombre de su vida".