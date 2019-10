Kiko Matamoros carga duramente contra Estela desde 'Socialité': "Para mí lo más conveniente es el divorcio" Ecoteuve.es 12/10/2019 - 15:39 0 Comentarios

El colaborador no se cree las palabras de la concursante de 'GH VIP 7'

Kiko Matamoros se ha pronunciado sobre los últimos movimientos de Estela en GH VIP 7 desde Socialité. El colaborador de Sálvame ha confesado no creerse las palabras de la mujer de su hijo. Además, asegura que lo más conveniente sería el divorcio dado que en su opinión lo que ha hecho es una falta de respeto hacia Diego.

"Dentro de la casa todos lo vieron y a esos no les pusieron ni música ni vídeos. Ellos vieron todo en vivo y en directo y piensan que ha habido algo entre ellos", ha comenzado el tertuliano, quien no se cree las palabras que Estela ha dedicado a Diego Matamoros a través del blog.

La situación sentimental de Diego Matamoros

Además, Kiko ha aprovechado para hacer público cómo se encuentra su hijo Diego: "No está seguro de nada y creo que quiere engañarse a sí mismo. No quiere sufrir, quiere hablar con Estela y que le convenza de que esto no ha sido lo que él ha visto ni lo que hemos visto todos".

Por último, el que fuera marido de Makoke ha expresado su opinión sobre lo que debería pasar cuando Estela salga de la casa: "Para mi lo más conveniente es el divorcio. Quien te hace un chaleco, luego te hace un traje. Hay una falta de respeto absoluta".