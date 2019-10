El tenso reencuentro entre Kiko Hernández y Rosa Benito en los pasillos de Telecinco: "Debe estar avergonzada" Ecoteuve.es 12/10/2019 - 14:07 0 Comentarios

La cuñada de Rocío Jurado evitó el contacto visual con el colaborador de 'Sálvame'

Rosa Benito se convirtió en uno de los rostros más queridos de Telecinco y fue una de las colaboradoras más polémicas de Sálvame. Sin embargo, los ataques que su familia recibió por parte de sus compañeros originaron que la cuñada de Rocío Jurado terminase abandonado el programa.

Desde que se fue, Benito ha vuelto en ocasiones puntuales para algún debate sobre Supervivientes o alguna intervención. Asimismo, Kiko Hernández y Rosa Benito se reencontraron tras mucho tiempo sin verse. La alicantina salía de colaborar de Ya es mediodía y Hernández llegaba para entrar en el programa vespertino en el que trabaja.

Unos minutos más tarde, el colaborador expresó que Rosa Benito había evitado el contacto visual con él para no pararse y no tener que entablar conversación: "Debe estar avergonzada". Este suceso hizo que los distintos compañeros del programa opinasen sobre lo acontecido y Carlota Corredera aseguró que no lo importaría tener una conversación con ella.

Los colaboradores de Sálvame se manifiestan sobre Rosa Benito

El siguiente en manifestarse fue David Valldeperas. El director del espacio transmitió a Carlota por pinganillo que no quiere verse con Rosa: "Acaba de decirme que si estuviese en sus manos, prefiere no cruzarse con ella".

Por su parte, Belén Esteban relató que tiene cuentas pendientes con la de Alicante: "Ella no es dueña de los actos que haga su hija pero sí me gustaría enseñarle una cosa que me mandó Kiko Hernández. Yo nunca diría y atacaría con una cosa tan sucia como hizo su hija".