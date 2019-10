La sorprendente confesión de un joven en 'First Dates': "Vivo con mi ex y es como mi hermana" Ecoteuve.es 12/10/2019 - 12:42 0 Comentarios

Francesc y Toño acudieron al programa presentado por Carlos Sobera

Carlos Sobera volvió a recibir en First Dates a nuevos comensales dispuestos a encontrar el amor en el dating show de Cuatro. Entre las distintas citas que se celebraron, destacó la de Toño y Francesc, quienes no congeniaron en lo básico para comenzar una relación.

"En mis relaciones como me han hecho tanto daño, no me fío. Me cuesta, me he puesto un escudo", expresó Toño cuando comenzaron a hablar sobre las relaciones que ambos han tenido y añadió que "una persona que me quería que me haga el mayor daño que me hayan podido hacer es muy doloroso".

La sorprendente declaración de Francesc

"Lo he pasado realmente mal. Me hizo irme de la ciudad que yo amaba, quería y respetaba porque no podía soportar verle por allí", expresó el joven en el confesionario del programa. Mientras tanto, Francesc hizo un comentario que dejó atónito a su compañero de cena: "Yo vivo con mi ex en mi casa y es como si fuera mi hermana".

"No viviría con mi ex porque no concebiría que él se lleve a otros a casa o llevarlos yo", expresó Toño alegando que no podría vivir de ese modo. Asimismo, Francesc aseguró que se respetan e intentan no llevar a mucha gente a casa.