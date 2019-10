Mónica Naranjo relata sus experiencias sexuales con mujeres: "Nos conocemos y apretamos el click adecuado" Ecoteuve.es 12/10/2019 - 11:26 0 Comentarios

La cantante española manifiesta en 'Mónica y el sexo' que no le gusta definirse

Mónica Naranjo ha desvelado en la cuarta entrega de Mónica y el sexo que ha tenido experiencias sexuales tanto con hombres como con mujeres. La intérprete de Sobreviviré ha manifestado que no le gustan las etiquetas: "No me gusta definirme nunca, me parece una estupidez. ¡Qué aburrimiento!".

Además, la artista ha desvelado que ella se fija en la persona independientemente de su sexo: "Yo desde que tengo memoria nunca me ha gustado un hombre o una mujer. Me ha gustado la persona" y ha añadido que "la primera mujer en mi vida fue maravillosa. Fue mucho más bonita que la primera vez con un hombre".

Las experiencias sexuales de Mónica Naranjo

Mónica Naranjo también ha querido diferenciar el sexo heterosexual del homosexual: "La sexualidad entre dos mujeres y la sexualidad entre un hombre y una mujer es muy diferente. No tiene nada que ver. Las mujeres tenemos algo en común, nos conocemos muy bien y apretamos el click adecuado y en el momento idóneo".

Por último, ante la pregunta de si ha practicado sexo oral con mujeres, la cantante ha dicho que sí pero que "he estado 16 años casada y durante este tiempo he hecho felaciones a un señor. Si hoy tuviera que hacer un cunnilingus a una mujer a lo mejor sería un poco inexperta porque llevo muchos años sin hacerlo".