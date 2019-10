La 'franquista de la tele' planta a Marta Flich y la deja "sin exclusiva": "Todo lo que dicen es mentira" Ecoteuve.es 11/10/2019 - 19:40 0 Comentarios

Pilar Gutiérrez ha abandonado la conexión con 'Todo es mentira'... aunque luego ha vuelto

Este viernes ha sido un día difícil para Pilar Gutiérrez, la 'franquista de la tele', después de que el Gobierno de Pedro Sánchez confirmara que antes de que acabe el mes se procederá a la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.

La portavoz de Movimiento por España ha sido entrevistada por Marta Flich en Todo es mentira. Sin embargo, Pilar ha empezado corrigiendo una serie de afirmaciones que se habían hecho minutos antes sin dejar que los colaboradores pudieran responder por alusiones.

Lea también: Eduardo Inda, irreconocible hace 16 años: el programa de Risto Mejide rescata su pasado con Antonio Tejero

Ha sido entonces cuando Miguel Lago, en tono de humor, la ha preguntado por si vendía la camiseta que llevaba, lo que ha provocado que se enfureciera: "A ver, ¿Para qué me han invitado? ¿Me van a dejar hablar? Si no me voy". "Es que esto no es el Club de la comedia, no es un monólogo".

Hasta que al final se ha hartado y se ha quitado el pinganillo: "Bueno, pues adiós. Miren, me han tenido aquí un cuarto de hora y tengo muchísima prisa". Para colmo, Pilar Gutiérrez ha dicho que "les iba a dar una exclusiva, pero ya no se la doy".

"Yo me despido de su programa porque hacen honor a su nombre: todo lo que dicen es mentira", dijo. Minutos más tarde, Pilar volvía a entrar en directo pidiendo perdón... aunque no ha reculado en lo de dar esa exclusiva.