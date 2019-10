La desternillante parodia de Joaquín Reyes con Isabel Díaz Ayuso: "Vox no es extrema derecha, ¡si tienen un moro!" Ecoteuve.es 11/10/2019 - 17:53 0 Comentarios

El cómico estrena la versión 'chanante' de la presidenta de la Comunidad de Madrid

Joaquín Reyes regresó este jueves a El Intermedio para estrenar una nueva parodia dentro de su sección Zanguangos. En ella, el cómico se mete en la piel de diferentes personajes públicos para hacer su particular versión de ellos. En esta ocasión, le tocó el turno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Soy periodista, asesora, mujer incluso... Pero no feminazi. y sobre todo, orgullosísima presidenta de la Comunidad de Madrid. A mí me hacía más ilusión ser la presidenta de la Comunidad del Anillo, pero me ha dicho Pablo Casado que no existen los hobbits. ¿Si no existen, entonces qué es Almeida?", comenzaba preguntándose la política del PP.

"En política no todo vale, ¡si hasta me han acusado de pactar con la extrema derecha! Vox no es la extrema derecha, ¡si tiene un moro!", dijo la Ayuso 'chanante' en referencia a Santiago Abascal. "¿Porque es moro, no?", se preguntaba.

Reyes defiende entonces en boca de la líder del PP que si ha pactado con la ultraderecha es "por un bien superior", el de cumplir con su objetivo de Gobierno: "Queremos la libertad total, la libertad de no pagar impuestos, de circular por dónde quieras...".