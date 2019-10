"Algo no me cuadraba": la 'Súper' de 'GH' que trabajaba la noche del supuesto abuso sexual de José María a Carlota Ecoteuve.es 11/10/2019 - 17:30 0 Comentarios

El concursante podría sentarse en el banquillo por unos hecho ocurridos en 2017

La juez que investiga el caso ve indicios de abuso sexual de José María López a Carlota Prado, exconcursantres de GH Revolution, por unos hechos ocurridos en la casa de Guadalix en 2017.

Todo ocurrió de madrugada, tras una fiesta organizada en el reality que emitía Telecinco. Al cabo de un tiempo, la pareja -estaban juntos durante su estancia en el reality- se fueron a la cama.

"Intuyo que hay movimientos debajo del nórdico. Se escuchan gemidos, respiraciones alteradas", explica la 'Súper' que esa noche estaba de turno en Guadalix y que visionaba lo que ocurría en la casa. En un momento dado, le llamó la atención ver "la cabeza de Carlota moverse de manera descontrolada, con los ojos cerrados, sin control", según la información judicial publicada por El Confidencial.



La Súper intervino por megafonía y pidió a Carlota que acudiera al confesionario. "En ese momento, se paran los movimientos que hay debajo del nórdico, pero Carlota no reacciona. Vuelve a haber un ligero ápice de movimiento y es cuando vuelvo a acceder y digo: 'Carlota, por favor, al 'confe'. Ahí es cuando el señor José María se destapa e intenta bromear conmigo".

"Súper', no te está escuchando", respondió José María. "Yo estoy hablando con ella y le estoy diciendo que venga al 'confe'. No estoy hablando contigo", respondió la responsable de aquella noche. "Le pido que la asista, que está bebida. Le lleva un poco de agua para ponérsela en la frente hasta que Carlota se va recuperando y vomita", declaró ante la juez, según el citado medio.



La trabajadora de Zeppelin decidió llamar al director de la casa y Súper principal. "Acababa de ver algo que no me cuadraba bien". Entre otras cosas le describió "la cabeza de Carlota moviéndose sin sentido". "No vi lo que estaba pasando debajo del edredón. Yo solamente vi a Carlota en mal estado, pero yo no sabía lo que estaba pasando debajo del edredón". Explicó que avisar por megafonía era "lo que podía hacer" y que no tenía potestad para entrar en la casa con miembros de seguridad.

En su declaración, Floren Abad, 'Súper' principal, explicó que "no hay ese protocolo como tal [en el programa], pero sí tiene potestad para entrar en la casa e irrumpir ese hecho". Conviene recordar que ni la productora ni la cadena han sido investigados durante las diligencias aunque la defensa lo pidió.

Zeppelin expulsó a José María y denunció los hechos ante la Guardia Civil

Zeppelin, productora de GH, decidió poner en la calle inmediatamente al concursante y dejó en manos de Carlota volver a la casa después de haberla sacado para hablar con ella y explciarle lo que había ocurrido. "Le aconsejamos que no era oportuna su continuidad en la casa, pero evidentemente era una decisión suya. Optó por no continuar. Se fue a un hotel unos días, donde estuvo totalmente aislada, hablamos con ella unos días y pasados esos días ella decidió volver a la casa", explicó ante el juez Álvaro Díaz, uno de los responsable de la productora.

Él mismo fue quien un día después denunció el caso ante la Guardia Civil por presunto delito de abuso sexual. Carlota, sin embargo, no ratificó la denuncia. Un mes después sí lo hizo y es cuando comenzó una investigación que ha terminado recientemente.