El pique de un comensal de 'First Dates' con Matías Roure por 'robar' la atención de su cita

El camarero se vio increpado por un joven en el dating show de Cuatro

El restaurante de First Dates ha vivido desde su apertura miles de situaciones de todo tipo: plantones, broncas, encuentros de lo más apasionados... Sin embargo, nunca hasta ahora uno de los camareros de Carlos Sobera se había visto salpicado por alguna de las citas.

En el programa de este jueves, José Carlos y Olga disfrutaban de su cena cuando los ojos de la joven se le iban hacia Matías Roure cada vez que pasaba por su lado. "¿Cómo está el Matías eh?", le preguntó el chico a su acompañante mientras esta se sonrojaba entre risas.

El argentino volvió a pasearse por el local y José Carlos no tuvo reparo en reprocharle entre bromas su presencia: "Matías, no me la despistes", le pidió 'picándose' con el barman. "¿Qué me estás contando?", le preguntó sorprendido.

"No te acerques mucho que me la despistas", insistió el comensal. "Tú tienes que hacer que no se despiste", le replicó Roure antes de que el joven intentara seguir con la velada con normalidad.