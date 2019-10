Rifirrafe entre la madre de Rocío Wanninkhof y Nacho Abad: "Dolores Vázquez mató a mi hija" Ecoteuve.es 11/10/2019 - 14:48 0 Comentarios

Alicia Sierra se engancha con el periodista de 'Espejo Público' este viernes

El crimen de Rocío Wanninkhof hace ahora 20 años en Mijas, Málaga, conmocionó a toda la sociedad española pero, además, pasó a la historia por sacudir al sistema judicial tras un grave error: se condenó culpable a Dolores Vázquez cuando, en realidad era inocente.

Años más tarde, el caso dio un vuelco con el asesinato de Sonia Caravantes cuyo ADN encontrado en su cadáver coincidió con el de Rocío. Esto llevó a encontrar al verdadero culpable: Tony Alexander King.

Pues bien, este viernes Espejo Público ha entrevistado a Alicia Sierra, la madre de Rocío, que ha insistido en que no "con su hija no se hizo justicia". "Estoy esperando saber por qué mataron a mi hija. Dolores Vázquez dice que no, pero yo estoy segura de que sí, que ella mató a mi hija".

Esto ha enfadado mucho a Nacho Abad y Alfonso Egea, que han recordado a Alicia que "las pruebas dicen que Dolores Vázquez es inocente y que Tony King era el estrangulador".

Por otra parte, la madre de Rocío les ha reprochado que escribiera un libro sobre el caso de su hija y no la consultaran "para nada": "Siempre que hablan del caso lo hacen en negativo y no me gusta ni oírlos".