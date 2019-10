Santiago Abascal saca su pistola en 'El Hormiguero' de 'Pòlonia': "No sois catalanas, ¿no?" Ecoteuve.es 11:51 - 11/10/2019 0 Comentarios

El programa satírico de TVE dedica un sketch a la visita del líder de VOX a Pablo Motos

Todos las miradas estaban puestas en Pablo Motos por su entrevista en El hormiguero a Santiago Abascal, el candidato de VOX a presidir el Gobierno. Aunque su visita dio para pocas bromas, Pòlonia, el programa satírico de TV3 dedicó un hilarante sketch sobre ello.

Primero, el líder del partido de extrema derecha prepara la entrevista con Ortega Smith en el camerino: "No me lo puedo creer. Nos han regalado una hora de máxima audiencia en El hormiguero. ¡Qué suerte tuvimos de odiar a los negros y no a los pelirrojos!".

En cambio, más nervioso está el clon de Abascal, que enfunda un plátano en lugar de su pistola: "Esto es un programa familiar, no puedo insultar a nadie. Además, hay hormigas que hablan y sospecho que los pelirrojos no tienen alma. ¡La voy a cagar, Javier!". "Sé un poco fachilla, pero encantador", le recomienda Smith.

Abascal, a Trancas y Barrancas: "No sois catalanas, ¿no?"

Ya en plató, Abascal saca la pistola apuntando a Trancas y Barrancas: "¿Qué hacíais debajo de la mesa? ¿Poner bombas?". Ante un silencio incómodo, el líder de Vox dice que es una broma: "Sé que no sois terroristas. No sois catalanas, ¿no?".

Después, Pablo Motos [Iván Labanda] propone al político cambiar el pañal a un bebé y opta por "darle un purito y un biberón de coñac". "Yo le he cambiado de niño a hombre", dice.

Por último, terminan con un intercambio de tiritos. "¿En qué se parecen el caballo de El Cid y el de Abascal? En que los dos llevan algo encima que huele a rancio". "¿En qué se parecen este programa y el dentífrico de Franco? En que los dos blanquean al fascista".