Kiko Jiménez pasa la pelota del montaje a Estela y Diego Matamoros: "Quizá me han utilizado" Ecoteuve.es 11/10/2019 - 11:36

El último expulsado de 'GH VIP' responde a los ataques del marido de su compañera

Kiko Jiménez se convirtió este jueves en el cuarto expulsado de GH VIP 7. El andaluz vivió una noche de lo más intensa al reencontrarse en la casa de Guadalix de la Sierra con Sofía Suescun, que le reprochó entre lágrimas la estrecha relación que ha tenido en el reality con Estela Grande.

Una vez en plató, Jorge Javier Vázquez quiso compartir con Kiko todo lo que Diego Matamoros había dicho de él en los diferentes programas de Telecinco. "Kiko tenía el plan de ligarse a la mujer de Diego", contó Rafa Mora en Sálvame. "Este chico es un trepa y un depredador. Yo no entraría en la casa. No me voy a meter donde ellos no lo cortan. ¿Quieren dar ese espectáculo y sacar rédito de ello? A mí este tío no va a intentar levantarme a mi mujer y marcarse 20 platós riéndose de mí", comentó el marido de Estela en una de sus apariciones en la cadena.

Al ver las imágenes, Kiko no dudó en criticar a Diego por su "hipocresía": "Es curioso, al que veo sentado en un plató a la primera de cambio es a él. En un Deluxe, en un Diario y a mano del más tonto que hay en los escritos, que es Rafa Mora. Yo he entrado a GH a vivir una experiencia que premia el dejarse llevar...", empezó diciendo.

"Yo he sentido que Estela ha encontrado en mí un apoyo muy grande. Se sentía protegida conmigo. A ver si esto ha sido un montaje de estos dos y he sido yo el que ha pagado el plato. Llevo poco tiempo con Sofía pero no quiero poner un dedo acusador hacia nadie. No he hecho un plató en mi vida. El único que hice fue el Deluxe antes de irme porque me salió de los huevos", continuó justificándose Kiko.

Fue entonces cuando Jorge Javier le preguntó si creía que Estela le ha podido usar para estar en el candelero: "¿Crees que puede ser un montaje de Diego y Estela? ¿Cree que Estela te puede haber utilizado?", le espetó. "Puede ser, quizá sí, no te lo niego", respondió Kiko. "Ahí está el novio indignado en un plató", critició Jiménez al tiempo que el presentador le informaba de que Diego está mal y que ha dejado la televisión al dar por roto su matrimonio.