Pedro Sánchez se niega a visitar 'El Hormiguero': "El PSOE nos ha ofrecido a otro y hemos dicho que no" Ecoteuve.es 11/10/2019 - 10:16 0 Comentarios

Pablo Motos relata los más de diez intentos del programa que no han dado sus frutos

Pablo Motos entrevistó este jueves a Santiago Abascal. La próxima semana recibirá a Iñigo Errejón y, después, irán pasando por El Hormiguero Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado. Todos los candidatos menos Pedro Sánchez, que se ha negado.

Motos defendió la presencia de Santiago Abascal. "Sería antidemocrático no invitar a Vox", dijo. Asimismo, lamentó que no pudiera tener en esta ocasión al candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno.



El presentador de El Hormiguero explicó que, tras intentarlo varios días, el entorno de Sánchez había confirmado que no asistirá pero les ofrecían otro representante del partido. "Hemos dicho que sería una falta de respeto porque a otros partidos les hemos exigido que fuera el líder o nada".

Motos fue muy crítico con la responsable de Comunicación de Pedro Sánchez. "El miércoles dije que no nos cogía el teléfono, pero hoy ha llamado y ha dicho a una persona de mi equipo que me diga personalmente que ella sí coge el teléfono. Siento si se ha molestado".



Acto seguido, enumeró los más de diez intentos del programa por ponerse en contacto con ella para solicitar la entrevista con Pedro Sánchez, desde el 19 de septiembre. El Hormiguero, incluso, habló con Begoña Gómez, la mujer de Sánchez.



La confirmación de que el candidato del PSOE no irá a El Hormiguero llegó este jueves. "Nos ha dicho que es imposible y que nos ofrece a otros candidatos, hemos dicho que sería una falta de respeto". "Nos encantaría que Pedro Sánchez viniese siento que este programa no haya sido capaz de convencerle".