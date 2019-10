Sofía Suescun entra en 'GH VIP' para dejar a Kiko pero acaba besándose con él Ecoteuve.es 11/10/2019 - 0:35 0 Comentarios

"Sabía que lo iba a ver y me iba a quedar en blanco", reconoce la navarra

Kiko Jiménez es el nuevo expulsado de GH VIP. El andaluz perdió el cara a cara contra Joao, que sigue en la casa de Guadalix. Kiko abandonó el concurso con el 72% de los votos en contra.

Al margen de la expulsión, lo interesante era saber cómo iba a desarrollarse el reencuentro de Kiko con Sofía Suescun después de su acercamiento a Estela.

Suescun subió a Guadalix para reprocharle su actitud durante el concurso. Su intención era dejarle pero poco a poco fue ablandándose hasta que, al final, acabó besándose con él. "Te he echado mucho de menos", dijo Kiko.

"Sabía que lo iba a ver y me iba a quedar en blanco. Sabía que iba a justificar su amistad con Estela, pero no me convence", dijo la navarra entre lágrimas.