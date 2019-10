Santiago Abascal sale vivo de 'El Hormiguero' con un Pablo Motos correcto: "No soy facha ni xenófobo" David Saiz 10/10/2019 - 23:47 0 Comentarios

El candidato de Vox a las elecciones del 10N visita por primera vez el programa

"Me han insultado más esta semana que en 14 años", reconoció el presentador

"No tengo ninguna posibilidad. Estoy relajado". Pablo Motos lo tenía difícil para salir vivo tras su entrevista a Santiago Abascal, tan criticada desde que se anunció. Encontrar el punto justo con un político tan controvertido era el principal reto del presentador, que no podía caer en la complacencia pero tampoco debía tomar la posición dura de una Ana Pastor. El Hormiguero es un programa de entretenimiento, el más visto, y no uno de entrevistas políticas.

"Me han insultado más esta semana que en 14 años", reconoció el presentador. Abascal le regaló antiinflamatorios y aceite (para que le resbalase) y, de paso, defender a los agricultores que se quejan de los aranceles de EEUU. "Pareces tan bueno", dijo Motos. "Lo soy". La entrada del político, por cierto, se hizo sin la tradicional fórmula de El Hormiguero: "Hoy ha venido a divertirse..."

"¿Has dejado el caballo en la puerta?", preguntó Pablo Motos. Fue una de las pocas bromas de una entrevista con tono ligeramente simpaticón de fondo (nada de grandes bromas) pero en la que el presentador cumplió disparando, en tono más o menos frío, un cuestionario con los temas que afectan al ideario de Vox. No fueron grandes preguntas de colmillo retorcido pero estuvieron todas las que se esperaban y con las que Abascal pudo exponer, guste o no, su programa.

"¿Eres facha?", comenzó Motos. "No lo soy pero me gusta que los progres se irriten". "¿Eres xenófobo?", siguió. "No estamos contra los inmigrantes pero sí contra la inmigración ilegal", contestó Abascal, que pidió un muro en vez de una valla en Melilla. "Te llaman xenófobo hasta gente que se va de tu partido". Abascal se defendió diciendo que era una diputada rebotada "porque no repite en las listas".

El momento más crítico se produjo por el aborto. Presentador e invitado se engancharon en un rifirrafe sobre las intenciones de Vox hasta que Abascal dijo que eliminarían la ley de plazos. Luego vino la eutanasia y uno de los tiritos de Motos. "Os preocupa mucho cómo llega la gente al mundo y cómo se va, y la vida es lo del centro". Antes había lanzado otro, cuando le reprochó que no diera entrevistas a La Sexta y Onda Cero, también de Atresmedia.

La ley violencia de género también salió en la conversación y Motos le recordó la pancarta que sacó Ortega Smith en Madrid mientras se guardaba un minuto de silencio por una mujer asesinada por su marido. "Lo que fue de mal gusto fue la bronca del alcalde".

"¿Te molesta que dos homosexuales se besen?", continuó el presentador. "No, en absoluto". ¿Y la adopción de homosexuales? "Es preferible que un niño tenga un padre y una madre. Pero si hay un niño que no lo quiere nadie y lo adoptan dos homosexuales, lo apoyo".

Sobre el cambio climático, "¿donarías dinero antes para Notre Dame o para el Amazonas?". "Para el Amazonas, porque la obra de Dios es más importante que la del hombre, que se puede reconstruir".

Apenas hubo espacio para la diversión en El Hormiguero. Trancas y Barrancas aparecieron al final haciendo algunas preguntas más distendidas y poco más. "Gracias por haber venido. Que gane el mejor y lo decidan los españoles".