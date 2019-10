Pablo Motos responde a las críticas: "Vox existe y no sería democrático no invitar a Abascal" Ecoteuve.es 10/10/2019 - 22:06 0 Comentarios

Santiago Abascal se ha sentado este jueves en El Hormiguero rodeado de una gran polémica. De hecho, Twitter lleva horas con el Trending Topic #BoicotElHormiguero.

Pablo Motos ha comenzado el programa defendiendo la presencia del líder de Vox y ha recordado que este partido está presente en todas las instituciones.

"Vox existe y no sería democrático no invitarle. Es el programa más visto de la televisión y tenemos seguidores de todas las ideología", ha dicho el presentador.

"Nosotros no nos casamos con nadie. Hemos invitado a todos los líderes y todos y nos han dicho que sí menos Pedro Sánchez", ha relatado el presentador. "Nos ofrecen a otra persona del PSOE pero no nos parece justo porque a todos los partidos les hemos exigido el cabeza de lista o nada. Siento que no hayamos sido capaces de haber convencido a Pedro".