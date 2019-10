La Sexta y Antena 3 informan sobre el presunto abuso sexual de José María a Carlota en 'Gran Hermano' Ecoteuve.es 10/10/2019 - 19:49 0 Comentarios

Las cadenas de la competencia de Telecinco se hacen eco del auto de la jueza

El presunto abuso sexual de José María a Carlota en Gran Hermano: Revolution se ha colado en los informativos de las principales cadenas de Atresmedia, el grupo rival de Mediaset. Sandra Golpe y Helena Resano se han hecho eco del caso en Antena 3 y La Sexta.

"Una jueza está a punto de sentar en el banquillo a un concursante de Gran Hermano por haber violado, presuntamente en directo a otra concursante del programa", ha dicho Helena Resano dando paso a la información después de que la jueza encargada del caso viera indicios de delito.

El vídeo ha relatado los hechos de ocurrido en la madrugada del 3 al 4 de diciembre en la casa de Guadalix de la Sierra. "La joven pudo ver las imágenes más tarde en el confesionario del reality, aunque según ha revelado no recuerda ni los hechos ni ese visionado".

Además, La Sexta Noticias ha hablado con Carlota que asegura que "no ha podido rehacer su vida desde entonces" y que "se arrepiente de participar en el programa". "No entiende que la justicia tarde tanto en actuar y así lo plasmó hace unos días en sus redes sociales", ha dicho la voz en off.

Por su parte, Antena 3 Noticias se ha hecho eco emitiendo un pantallazo de la noticia de El confidencial. Eso sí, la referencia de Sandra Golpe ha sido mucho más breve que la de Helena Resano. Además, el programa Más vale tarde también lo ha contado.