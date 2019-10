Una presentadora, 'boicoteada' en directo por su hijo durante el informativo: "Lo siento"

La presentadora de la NBC Courtney Kube protagonizó un divertido momento, aunque para ella fue muy embarazoso. Cuando estaba informando sobre la ofensiva militar turca en el norte de Siria apareció de repente su hijo por su izquierda.

"Lo siento, mi hijo está aquí", se disculpó la periodista antes de que la realización reaccionara cambiando el plano al mapa de la información en cuestión.

La cadena ha publicado el vídeo, que se ha hecho viral, asegurando con mucho humor que "a veces, se producen noticias de última hora inesperadas mientras se informan noticias de última hora".

El momento es muy parecido al que protagonizó Robert Kelly, experto en Corea del Sur, en plena entrevista en BBC. En plena intervención, una de sus hijas se coló en la habitación en la que estaba y luego le siguió otro bebé.

Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6