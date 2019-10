La entrevista de Abascal en 'El Hormiguero' desata una guerra en Twitter entre los que piden boicot y quienes lo defienden

Pablo Motos entrevista este jueves a Santiago Abascal en El Hormiguero. El anuncio generó cierta polémica hace una semana y hoy se ha multiplicado ante la inminente aparición del líder de Vox en el programa de Antena 3.

"Estaré en El Hormiguero a pesar de las presiones e intentos de boicot de los progres intolerantes", ha dicho Abascal en las redes sociales. Es ahí, en Twitter principalmente, donde se libra una auténtica batalla entre quienes critican la aparición del político en el programa -el hashtag #BoicotElHormiguero es Trending Topic- y los que lo defienden.

Esta noche no se pone Antena 3. El fascismo no se blanquea para conseguir audiencia. #BoicotElHormiguero

El fascismo no se discute, se combate y se destruye, menos en nuestro país, que le damos voz en horario y programa de máxima audiencia y nos reímos un poquito con ellos ???????? Qué bonita democracia nos va a quedar #boicotelhormiguero

#BoicotElHormiguero Ya no se puede caer más bajo, @El_Hormiguero . Dar voz al fascismo, machismo y racismo más rancio invitando el 10 Octubre a @santiabascal es lo peor. Ojalá no os vea nadie y haya invitados que tampoco quieran volver después de esto. España se va a la mierda ????

Igual que muchos lo critican, también hay otros internautas que se muestran a favor de la entrevista por tratarse de un partido más que se presenta a las elecciones (actualmente el quinto más votado). "Además de otras consideraciones, es el nuestro un país de censores frustrados", ha opinado Borja Sémper, del PP.



Algunos recuerdan la entrevista que TVE hizo a Otegi recientemente y otros apuntan al efecto contrario que este intento de boicot pueda tener: ¿recórd de audiencia?

No comparto las ideas de Santiago Abascal ni nunca metería la papeleta de Vox en un sobre, pero muchos de los hipócritas que hoy pedís #BoicotElHormiguero sois los los mismos que decíais que era lícito que Otegi visitase RTVE por liderar "una formación legal con representación"

Pues a pesar de no ser de @vox_es y no ver nunca El Hormiguero, hoy voy a hacer boicot al #BoicotElHormiguero y lo voy a ver. ¡No a la dictadura progre!

Llamar al boicot de una entrevista que todavía no se ha producido es lamentable. Los debates se ganan con palabras, no con pataletas. Además, en este caso creo que no cuesta mucho desmontar sus argumentos, nada más sencillo para ridiculizarlos. #BoicotElHormiguero