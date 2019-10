El PP de Madrid prescinde de Isabel Rábago como asesora de medios: "Seguiré diciendo lo que pienso" Ecoteuve.es 15:00 - 10/10/2019 0 Comentarios

La colaboradora de Telecinco se ha mostrado muy crítica con Díaz Ayuso en los últimos días

Casi un año y medio después de su salto a la política en el gabinete de comunicación del PP de Madrid, Isabel Rábago ha dejado de contar para el partido con Isabel Díaz Ayuso al frente. La periodista asesoraba en cuestiones de telegenia a concejales y miembros medios.

Como se puede comprobar en el organigrama del PP de Madrid, Rábago ya no figura como secretaria de Medios y Telegenia, un cargo que dependía de la Vicesecretaría de Comunicación, ahora con Ana Millán a la cabeza.

La propia Isabel Rábago ha confirmado la noticia en Twitter: "No tengo enfrentamientos con nadie. Hice lo que me pidieron, cuando me lo pidieron, cumplí con creces y se acabó. No aspiro a ser política, jamás pedí ni con cargo alguno. Tengo mi vida, mi trabajo y seguiré siendo como siempre he hecho, diciendo lo que pienso".

En otro mensaje, Rábago dice estar "decepcionada con propio y ajenos" por la "incapacidad y mediocridad de los políticos que nos obligan a nuevas elecciones". "Decepción con todos, sin excepción", dice añadiendo que aun no sabe si votará.

En los últimos días, la periodista ha defendido a Cristina Cifuentes tras su imputación en la Púnica y se ha mostrado muy crítica con el discurso que hizo Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid: "En situaciones así, Díaz Ayuso debiera aclarar quién le sugiere que diga esa bobada de quemar iglesias y el regreso al infierno del 36".

En la actualidad, Isabel Rábago continúa como colaboradora de Telecinco en los programas Ya es mediodía, de Sonsoles Ónega, y Viva la vida, de Emma García. También es tertuliana en algunas galas de GH VIP 7.