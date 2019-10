Tamara Falcó, en 'Masterchef Celebrity': "No creo que me reencarne en una langosta porque soy católica" Ecoteuve.es 13:30 - 10/10/2019 0 Comentarios

Los concursantes tenían que matar y desmenuzar una pieza de un crustáceo

Tamara Falcó se ha convertido en una de claras favoritas por parte del público para hacerse con la victoria de la cuarta edición de Masterchef Celebrity. Las experiencias, valores y principios de la joven han cautivado a una audiencia que cada día rema más a su favor.

En la quinta entrega del programa de La 1, la hija de Isabel Preysler reflexionó sobre la reencarnación y las razones por las que no tiene reparo en matar a algún insecto o crustáceo: "Es que no creo que me vaya a reencarnar en una langosta. Yo me muero, un poco de purgatorio y a lo mejor al cielo".

Todo comenzó cuando uno de los miembros del jurado, Jordi Cruz, anunció la tarea que los aspirantes tenían que ejecutar durante una de las pruebas del programa: matar, desmenuzar, presentar y manipular alguna pieza de un crustáceo. Esto no gustó a gran parte de los concursantes y así lo mostraron en sus rostros.

La opinión de Tamara Falcó sobre la reencarnación

No obstante, una de ellos, Tamara Falcó, no tuvo ningún problema en llevar a cabo la encomienda que le había mandado el cocinero español: "Es una de las cosas buenas de ser católico. Veo una araña y... ¡Pam!", expresó ante la atenta mirada de sus compañeros.

"Tengo menos miedo de estar reencarnada en un insecto. O sea, no es estar matando a mi bisabuela o algo así", prosiguió la hija de Isabel Presley añadió que "hay algo muy espiritual sobre matar a un bicho y que te dé su energía".