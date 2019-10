Así fue la llamada de Toñi Moreno a María Teresa Campos para confirmar que no había muerto: "¡Estás viva!" Ecoteuve.es 10/10/2019 - 11:09 0 Comentarios

La presentadora abandonó entre lágrimas su programa creyendo que había fallecido

Toñi Moreno se llevó un gran disgusto este miércoles cuando, segundo antes de comenzar la emisión de Mujeres y hombres, leyó una noticia con un titular muy confuso que le hizo pensar que María Teresa Campos había muerto.

"Sabéis que estoy embarazada, especialmente sensible y me he puesto con un ataque de nervios. Que yo no sabía que quería tanto a Teresa", explicó Toñi Moreno en el programa que presenta en Telemadrid, donde recordó lo sucedido.

"Pensé en llamar a Carmen Borrego, que es con quien yo tengo relación. Pero en el último momento decidí llamar a María Teresa Campos. Cuando me cogió el teléfono le dije: ¡Estás viva! ¡Te quiero mucho!", rememoró Toñi.

La presentadora explicó a María Teresa Campos lo que había pasado y la malagueña le recordó que no era la primera vez que le ocurría. En cualquier caso, tiró de humor: "Estoy viva pero me van a matar a disgustos".