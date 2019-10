Pablo Motos, en el punto de mira: ¿cómo afrontará su entrevista a Santiago Abascal en 'El Hormiguero'? Ecoteuve.es 10/10/2019 - 10:39 0 Comentarios

El líder de Vox visita esta noche por primera vez el plató de Antena 3

"Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero... ¡Santiago Abascal!". Pablo Motos acaparará esta noche todas las miradas cuando, a eso de las 21.45, pronuncie su famosa frase para presentar al líder de Vox. El político de ultraderecha visitará por primera vez el programa en una entrevista en la que las preguntas del presentador serán analizadas con lupa.

Y es que la gran duda que se hacen los espectadores es cómo afrontará el valenciano su charla con el candidato a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Por un lado, Motos tiene a tiro la oportunidad de mostrarse como un periodista crítico e incisivo ante un Abascal que deberá defender sus ideales abiertamente homófobos y xenófobos ante el público familiar del formato de Antena 3. Por otro, debe calibrar hasta qué punto suaviza el tono de la entrevista para no perder su objetivo de ofrecer la cara más amable de sus invitados.

Sea como sea, haga lo que haga, lo que es seguro es que Motos recibirá críticas de todos lados. De hecho, las comenzó a recibir desde el momento en el que se anunció la visita del político al programa. Muchos consideran que Motos está blanqueando a Abascal por el simple hecho de dar cabida a la ultraderecha en su espacio. Otros, creen que es justo que el candidato tenga la oportunidad de visitar El Hormiguero como lo han hecho los líderes de otras formaciones políticas con representación parlamentaria.

De hecho, lo cierto es que Abascal es el único de los principales políticos que no ha visitado aun el programa. Pablo Motos ya lo invitó antes de las elecciones generales del pasado 28 de abril, pero el líder de Vox rechazó la propuesta poniendo como excusa que el presentador no se había tomado antes un café con él. Ahora, con café o no por medio, el ultraderechista se sentará junto a Trancas y Barrancas en el plató de Antena 3.

En las próximas semanas, Casado, Iglesias y Rivera seguirán sus pasos asumiendo estas apariciones televisivas como un acto más de su larga campaña electoral. El que no será entrevistado por Motos es Pedro Sánchez, ya que, tal y como el propio presentador desveló, los socialistas han ignorado su invitación. "No me dice nada, es una vía muerta", explicó a los espectadores.