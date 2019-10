Raquel Salazar, la madre de Noemí, vuelve a estallar contra 'GH VIP': "Está todo el bacalao vendido" Ecoteuve.es 9/10/2019 - 19:38 0 Comentarios

Denuncia un presunto "favoritisimo" del reality de Telecinco con Adara

Raquel Salazar, la madre de Noemí, ha vuelto a atacar a GH VIP por un favoritismo, en su opinión, a Adara. Esto sucede semanas después del enfrentamiento que tuvo en directo con Jorge Javier Vázquez y por el que acabó saliendo del plató en publicidad.

"Señoras y señores, ya está el bacalao vendido. Están tratando por todos los medios de hacer ganadora a Adara", dice sin contemplaciones denunciando un presunto un trato de favor a la madrileña.

"Todo lo que ella hace lo realzan y para colmo entra Pol [Badía]... ¡Venga ya, señores!". Raquel Salanzar cree que el reality quiere "victimizar" a Adara para llevarla directamente al premio".

La madre de Noemía afirma que le da igual lo que haga el formato, pero que no sabía cuál iba a ser la mecánica: "Mi hija entró con toda la ilusión del mundo a un programa llamado GH VIP, que se trataba supuestamente de un programa de convivencia. A mí me enseñaron desde pequeña que convivir es respetar, que la mayoría de la casa te quiera, no pelear, trabajar juntos, llorar juntos, cocinar juntos... pero siempre con una buena convivencia".