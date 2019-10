Aluvión de críticas a Marta Flich por su entrevista a Pablo Iglesias: "¿Durmió esa noche en el sofá?"

Marta Flich se ha colocado este miércoles en el centro de todas las críticas por la entrevista que realizó en directo a Pablo Iglesias en el plató de Todo es mentira. El líder de Podemos acudió al programa de Cuatro en una de sus primeras apariciones televisivas de la campaña electoral de cara al próximo 10 de noviembre.

Uno de los momentos más comentados de la charla llegó cuando Iglesias recordó que "se quitó de en medio" en el momento en el que Pedro Sánchez dijo que él era el único obstáculo para un acuerdo de gobierno de coalición con la formación morada.

Acto seguido, el político negó que su negativa a la propuesta del PSOE que incluía una vicepresidencia para Irene Montero fuese "una cuestión de sillones". "Fue una cuestión de competencias", defendió Iglesias antes de ser interrumpido por Flich para lanzarle una inesperada pregunta. "No durmió esa noche en el sofá, ¿no?", soltó la presentadora en un chascarrillo que muy pocos han entendido. "No", respondió contundente el invitado con cara de circunstancias.

Enseguida, los espectadores de Cuatro se lanzaron a las redes para criticar una pregunta considerada por muchos como "machista". Esta no fue la única crítica hacia Marta Flich, a la que la audiencia ha reprochado también que errara en algunos datos o que no dejara hablar a Iglesias. El propio invitado llegó a recriminárselo en una ocasión durante la charla.

Acabo de escuchar una de las preguntas más machistas que recuerdo: Marta Flich a Pablo Iglesias en TEM: (Cuando se rechazó la vicepresidencia para Irene Montero) No durmió en el sofá al volver a casa, no? Puro y asqueroso machismo.

@martaflich se está retratando, pero bien. Me está dando vergüenza ajena. Si no fuese por las lecciones y los zascas que le está dando Pablo Iglesias, apagaba la tele. Y el comentario machista de dormir en el sofá, ya es demasiado.... #TodoEsMentira9O

@martaflich me parece una falta de respeto el tono y las preguntas que hace a @Pablo_Iglesias_ . Si duerme o no en el sofá, te importa mucho? A ver si con otros se te pone la misma cara. Te me caes del pedestal. Se te está viendo el plumero.

- Decían, fíjate que Irene Montero va a ser vicepresidenta. Que esto no va de sillones, va de competencias



-Esa noche no durmió usted en el sofá cuando llego a casa, no?



Lo mismo el comentario bajuno sobraba

No crees, Marta Flich? pic.twitter.com/5MAt9lYOWt