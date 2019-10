Las Azúcar Moreno atacan a Isa P desde Antena 3: "Esa niña no canta ni hace música" Ecoteuve.es 9/10/2019 - 17:17 0 Comentarios

Toñi y Encarna Salazar critican el éxito musical de la hija de Isabel Pantoja

Encarna y Toñi Salazar, componentes de Azúcar Moreno, fueron declaradas personas "no gratas" en Telecinco tras su polémico abandono en Supervivientes. Meses más tarde, las cantantes han reaparecido en Antena 3 para presentar El secreto, su nuevo single.

Sin embargo, su visita al programa de Susanna Griso ha estado marcada por la dura crítica que le han hecho al debut musical de Chabelita o Isa P, como se hace llamar la hija de Isabel Pantoja. Su tema Ahora estoy mejor ha sido todo un éxito con dos millones de descargas.

"¿Tú sabes lo que nos cuesta a nosotras?", ha empezado a responder Toñi hablando en nombre del gremio. "Es injusto que lleves tantos años en la música, que inviertas tu vida y tu dinero y es que, para hacer una canción en televisión, tienes que pedir permiso al Papa. Es que es imposible y eso me da rabia".

"La gente ve el morbo y, no me corto ni un pelo, esa niña cantar no canta. Otra cosa es que se ha puesto por bandera que quiere hacer todo, pero música no hace", ha continuado.

Ante la pregunta de la colaboradora Cristina Fernández de qué hubiera hecho si se hubiese tratado de su hija, ha contestado así: "Directamente la hubiese dicho que no. La música es algo muy serio. No es abrir la boca y cantar. Es una profesión y hay que respetarla en todos los sentidos. ¡Que se dedique cada uno a lo que sabe!".