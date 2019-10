El 'tierra trágame' más épico: un lémur arranca la peluca a una reportera en directo

La travesura de un lémur sonrojó a una meteoróloga del canal de televisión WALB. Yolanda Amadeo estaba entrevistando en directo al responsable de un zoo situado en Georgia, Estados Unidos.

Para hacer más simpática la charla, la reportera tenía en su hombro a este primate. Sin embargo, al cabo de unos segundos, el animal empezó a tocarle el cabello hasta que, de repente, acabó por arrancarle la peluca que llevaba.

Como se aprecian en las imágenes, mostrada por Aruser@s, el programa de Alfonso Arús en La Sexta, la reacción de Yolanda Amadeo fue inmediata al tratar que el lémur no le tirara al suelo.

Finalmente, la reportera se tomó con humor lo sucedido, volvió a colocarse su cabellera y continuó la entrevista de forma profesional.

Our local weather lady got her wig snatched by a lemur on live tv today pic.twitter.com/ibJbnUMQ3T